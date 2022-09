O que é que os jovens mais pesquisaram na internet este verão?

Um novo estudo da Kaspersky revelou os interesses, das crianças, mais populares durante o Verão de 2022. Big Floppa parecia ser o meme mais popular e a quarta temporada de Stranger Things, foi a série mais vista no verão.

Os dados foram obtidos a partir de pesquisas no Google e YouTube e “Stranger Things” tomou este verão de assalto. De acordo com as estatísticas, a quarta temporada bateu um recorde histórico, os telespectadores assistiram durante 287 milhões de horas na semana de 23 a 29 de maio.

Além disso, os jovens também exploraram novos jogos, memes e bloggers. A Kaspersky analisou dados anónimos fornecidos por utilizadores do software de controlo parental Kaspersky Safe Kids de 1 de junho de 2022 a 22 de agosto de 2022.

O meme mais popular do verão que foi pesquisado no Google, pelo público mais jovem, afigurava-se o Big Floppa. Um quinto de todos os pedidos de memes (20%) eram para ele.

Durante este verão, 33% das pesquisas no Google para crianças estavam relacionadas com o YouTube, enquanto vários serviços de Internet ascendiam a 18%.

Curiosamente, este verão, os jovens estiveram mais nas redes sociais criativas como DeviantArt (6%) do que em TikTok (5%). Além disso, o jogo foi uma das categorias mais populares, a sua quota foi de 10%.

Em particular, Roblox tornou-se o líder com 33%, o que está muito à frente do Minecraft (9%), apesar da sua enorme popularidade entre as crianças. Outra pesquisa frequente este Verão foi o recentemente lançado pela Nintendo “Pokemon Scarlet e Violet“, que obteve 5% das pesquisas.

“Vemos regularmente os interesses e tendências das crianças mudarem rapidamente. Literalmente, a cada trimestre aparecem novas memes, filmes e heróis. Por exemplo, o jogo assustador ‘The Backrooms’ foi insanamente popular esta primavera, e agora o ‘Pokemon Scarlet e Violet’ já está no topo da lista. Manter-se a par de todas as mudanças pode ser bastante difícil se não se for uma criança, pelo que as aplicações de controlo parental podem ajudar os pais a compreender todas as tendências e tópicos”, comenta Anna Larkina, web content analysis expert na Kaspersky.

A Kaspersky deixa ainda dicas de como pode proteger os seus filhos na internet como não deixar de mostrar interesse na atividade online dos filhos; perguntar-lhes se podem ver as suas séries favoritas ou ouvir juntos faixas musicais; como opção, podem aprender juntos algumas práticas seguras para se manterem seguros online; explicar que a informação sensível só deve ser partilhada através de mensagens e apenas com pessoas que conheçam na vida real; utilizar uma aplicação de controlo parental, esclarecendo o jovem sobre como funcionam estas aplicação e porque são necessárias para a segurança em linha.