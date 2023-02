O que é e porque fazemos ‘ghosting’?

Uma situação que tem sido cada vez mais comum nos relacionamentos modernos é o chamado ‘ghosting’, termo que representa alguém que rompe as expectativas de uma relação amorosa ao desaparecer sem motivos aparentes e sem dar explicações.

A prática evidencia como as relações são cada vez mais líquidas e instáveis da atualidade, em especial após o advento da internet que gerou a chamada “uberização do amor” através dos aplicativos de relacionamentos, que tornam conhecer alguém tão fácil quanto esquecê-la.

De acordo com o especialista em neurociências, Fabiano de Abreu Agrela, a prática do ‘ghosting’ representa a preguiça mental de assumir responsabilidades.

“Cortar abruptamente as relações com alguém demonstra como as redes sociais, nesse caso, os aplicativos de relacionamento, têm moldado uma mentalidade mais preguiçosa e cansada, que evita ao máximo assumir responsabilidades e persistir em conquistas que se tornam desinteressantes muito rapidamente. Esse processo torna as relações cada vez mais descartáveis e gera défices em importantes habilidades sociais, pois um indivíduo adepto à prática do ‘ghosting’ provavelmente não saberá lidar com relações com as quais ele não pode romper laços tão facilmente”, destaca o especialista.

Zygmunt Bauman, um dos mais importantes sociólogos de todos os tempos, definiu a fragilidade das relações modernas com o termo “amor líquido” para demonstrar a inconstância e dificuldade de aprofundamento de relacionamentos, processo que se acelerou nos últimos tempos.