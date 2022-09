O próximo inverno

Eu não sei nem tenho interesse na vossa vida, apesar de vos desejar muitos sucessos. Mas cá em casa, temos pensado em como enfrentar os próximos meses mais frios e decidimos que iremos fazer a nossa vida mais na sala, onde existe uma lareira que irá “bombar” bastante. E depois recurso a mantas, portas bem fechadas e o resto já está mais ou menos tratado.

Claro que vai ser mais difícil para quem não possua lareira, e nem com a excelente medida de se passar a taxa intermédia de IVA de 13% para 6%, que me faz poupar cerca de 0,60€ mensais, que irão ser mais que consumidos pelos aumentos previstos dos preços. Se acabassem com a taxa de audiovisuais é que era assunto, tanto mais que sou cliente Vodafone e já pago para esta operadora que me fornece os “audiovisuais”.

Seria tudo mais fácil se se produzisse energia através das centrais nucleares, mas neste país é tabu falar de energia nuclear, mesmo sabendo que quase todos os países da União Europeia a utilizam.

Pedro Guimarães