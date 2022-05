O próximo fim-de-semana é na Bairrada

O presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB), Pedro Soares, estima que cerca de cinco mil visitantes passem pela mostra de vinhos ‘Aqui na Bairrada’, que irá decorrer em Anadia, ao longo de dois dias de maio.

“Acreditamos que, nos dois dias, passarão cerca de cinco mil pessoas pelo evento. Este é um dos primeiros eventos onde as pessoas vão participar sem estar com máscara, o que também é de assinalar”, destacou.

O evento ‘Aqui na Bairrada’ (ANB) vai decorrer nos dias 07 e 08 de maio, no Pavilhão de Desportos de Anadia, para “celebrar os vinhos, a gastronomia e a cultura bairradina”, depois de dois anos de interregno devido à pandemia causada pela covid-19.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Soares referiu que a primeira edição do evento, que ocorreu em 2019, contou com “cerca de quatro mil pessoas”.

“Nesta edição esperamos um crescimento, pois as pessoas já tiveram oportunidade de ver como foi a primeira edição. Depois de um interregno de dois anos, por causa da pandemia, julgo que estamos todos cheios de vontade de nos encontrarmos e estarmos uns com os outros neste tipo de ambientes”, evidenciou.

A edição deste ano conta com 35 produtores de vinho e 12 espaços dedicados aos sabores da Bairrada, desde os doces aos salgados.

“Entre as novidades está um espaço de prova de vinhos exclusivos, ou seja, prova de vinhos raros, sendo que muitos deles já não se encontram em mercado, mas que os produtores ainda têm em casa. Vão ceder-nos algumas garrafas para este efeito, com prova acompanhada de um ‘sommelier’, para poder explicar a colheita, o ano e castas”, revelou.

Terão ainda lugar duas provas de vinho comentadas, sob o mote “10 Anos, 10 Vinhos”: uma de brancos e espumantes no dia 07 de maio e outra de rosados e tintos no dia 08 de maio.

“As duas provas de vinhos pretendem, de alguma forma, dar a conhecer o que foram os vinhos brancos, rosados e tintos da última década, ou seja, revisitar um pouquinho o que foram esses vinhos. Essas duas provas vão ser lideradas por Luís Lopes”, informou.

Outra novidade é o balão, que vai estar instalado na parte exterior do edifício, onde as pessoas terão oportunidade de fazer um batismo de voo.

“Vamos ter ainda um espaço próprio para as crianças se entreterem, enquanto os pais estão nesta mostra”, acrescentou.

De acordo com o presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, o investimento neste evento ronda os 70 mil euros, tendo o Município de Anadia dado um apoio de quase 50%.

“Aqui vão encontrar o melhor da Bairrada, por isso, é um excelente pretexto para visitar a região”, concluiu.

A organização do ‘Aqui na Bairrada’ está cargo da Comissão Vitivinícola da Bairrada, da Rota da Bairrada e do Município de Anadia, contando com o apoio da entidade Turismo do Centro de Portugal e do Instituto da Vinha e do Vinho.