O prometido é devido: da Maia a Londres num Mini 1000

Português vai até Londres com um Mini 1000 comprado pelo pai para cumprir uma promessa de tirar uma fotografia em Piccadilly Circus. O carro foi considerado histórico e certificado no ano passado pelo Museu do Caramulo.

A viagem começa na próxima quarta-feira, dia 17 de maio, na Maia, na casa dos falecidos pais de Armando Alves. O português vai levar consigo um amigo na jornada que o levará até Londres.

O objetivo é chegar à capital britânica no Mini 1000 que o pai comprou em 1976 e tirar uma fotografia em Piccadilly Circus, uma promessa que o português lhe fez quando ainda era vivo.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.