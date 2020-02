O professor luso-americano que dedicou a vida ao estudo da Madeira

O professor emérito da Universidade norte-americana de New Hampshire Donald Silva, descendente de madeirenses e que se dedicou ao estudo da Madeira e do setor do turismo, foi recebido pelo secretário regional do setor.

Esta é a sua 50.ª visita ao arquipélago.

Donald Silva é descendente de madeirenses da zona do Campanário, concelho de Câmara de Lobos, e tem várias publicações e um trabalho de recolha e informação sistematizada sobre o que foi publicado sobre a Madeira, refere a informação disponibilizada pelo gabinete do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

O professor passa três meses por ano na região, desde 1970, considerando o governante ter sido “extremamente simpático e agradável verificar a paixão que tem pela Madeira e o entusiasmo que conserva, ainda nos dias de hoje, sobre todos os temas que dizem respeito à Madeira”.

