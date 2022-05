O produto informático do ano é… um carro!

O Citroën AMI é, para a revista portuguesa Exame Informática, o “Produto do Ano” na categoria de “Mobilidade Inteligente”.

O prémio atribuído pelo mais conceituado título nacional na área da Inovação, Ciência e Tecnologia certifica as qualidades desta solução disruptiva de micromobilidade, direcionada aos grandes centros urbanos.

O Citroën AMI “não é o carro para a família nem para fazer ‘road trips’, mas representa o que deve ser o futuro da mobilidade urbana: compacto, acessível, pegada ambiental baixíssima, fácil de usar e com um baixo custo de utilização. Uma eficiência evidente logo no design do AMI, que foi otimizado para reduzir o número de peças e os custos de produção e manutenção. Em suma, inteligente.”, destaca Sérgio Magno, Diretor da ‘Exame Informática’.

“Foi o ‘carro’ que mais cabeças fez virar durante os nossos ensaios, bastante mais vezes do que quando testávamos outras viaturas, mesmo de cunho superdesportivo, e foram várias as pessoas que nos vieram fazer perguntas sobre este quadriciclo, enquanto o conduzíamos.

O AMI tem o potencial para mudarmos a forma como pensamos a mobilidade urbana e é uma excelente plataforma para soluções de ‘car sharing’ e distribuição do tipo ‘last mile’.”, conclui o Diretor da publicação portuguesa, que engloba a revista “Exame Informática”, as respetivas plataformas digitais e o programa de TV no canal ‘SIC Notícias’, e cujos testes, reconhecidos pelo rigor, são uma referência para centenas de milhares de portugueses.