O príncipe imperfeito

Deambulando por este vale de pedra

como uma alma penada mas ávida

enquanto o príncipe vai fugindo inconsciente

à minha frente, sem sentir o mundo a desabar.

Um crepúsculo de Primavera

como eu não quisera, mas lá fora ter

como um caminho que se abriu a mim,

num destino que não quis.

O céu ainda me comove, mas tento escapar,

o sol ainda me queima, mas recuso que me deflagre

procuro água mas só me enterro ainda mais

neste torrão inóspito que não se deixa fecundar.

Tento apaziguar as lavas e os vulcões,

tento amansar os ventos e os furacões,

recebo no meu colo as águas turvas

e beijo-as para as clarear

agito os dedos no ar e dissipo

as nuvens para que a chuva se afaste.

Mas para que almejo resgatar

uma terra que já não posso herdar?

JLC2003 (do Livro “Poesias de Daniela d’Ávila”)