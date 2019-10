O primeiro “shopping” ibérico vai renovar-se

No ano em que comemora 43 anos de vida, o Brasília, primeiro shopping da Península Ibérica, apresenta uma “nova imagem, conceito e posicionamento”. Aquele que funcionou como um marco importante na história do comércio no Porto quer agora, com o lema “Faz Parte”, fazer com que as pessoas voltem a participar ativamente no centro comercial.

O objetivo é “ver nascer um novo Brasília” já que a inevitável massificação do comércio fez com que o shopping fosse perdendo clientela. Depois de várias iniciativas de tentativa de revitalização, que “infelizmente nunca deram em nada”, Luís Pinho, administrador do condomínio do shopping, acredita que este projeto que já está aprovado funciona como um “pontapé de saída para a nova vida do Brasília”.

A primeira grande mudança é que agora passa apenas a chamar-se “Brasília”, aliás como sempre foi carinhosamente chamado, desaparecendo o nome “shopping center”. Acompanhado de uma nova imagem, “mais atrativa e atual”, mas respeitando a paleta de cores originais, irá transformar-se numa galeria comercial.

Entre várias iniciativas, uma das mais importantes é a de que se pretende estender a “lojas não-massificadas”, como lojas de produtos biológicos, de arte e de zero waste; e ainda se quer implementar chocolatarias, garrafeiras e lojas de serviços personalizados.

O Brasília vai estar pronto no início de 2021 e espera-se que acompanhe a “revitalização natural da área da Boavista”, que foi aumentando o seu fluxo de circulação e consumo. “É um espaço privilegiado com um potencial enorme e o que se pretende é torná-lo de novo atraente”, referiu Luís Pinho.