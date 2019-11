O primeiro português a guiar o mundo do motociclismo

Faz em dezembro um ano que Jorge Viegas assumiu a presidência da Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Tornou-se então o primeiro português a assumir a presidência da entidade máxima do motociclismo mundial, feito inédito entre as principais federações internacionais.

O português foi eleito com 79 votos em 101 possíveis, na Assembleia Geral da FIM que decorreu em Andorra. A entidade está sediada em Mies, na Suíça.

Natural de Faro, com um mestrado em Economia (Relações Internacionais), Jorge Viegas iniciou a sua relação com as duas todas quando foi piloto de motocross em 1974, antes de trocar de especialidade e se tornar piloto de velocidade, competindo em alguns GP’s de 250cc e nas 24 Horas de Le Mans.

Depois de alguns anos como jornalista foi um dos fundadores da Federação Nacional de Motociclismo, entretanto reconvertida em Federação de Motociclismo de Portugal, e o seu primeiro presidente em 1990. Foi igualmente presidente do Circuito do Estoril depois de nomeado pelo governo de Portugal para desempenhar o cargo.

