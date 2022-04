O primeiro bZ da Toyota está a chegar

O bZ4X, o primeiro modelo da nova série de veículos elétricos a bateria bZ (Beyond Zero) da Toyota, está prestes a chegar ao mercado.

Assente numa nova plataforma dedicada para veículos elétricos a bateria, usando a filosofia eTNGA, o bZ4X é o primeiro de uma série de novos modelos bZ (beyond Zero). O bZ4X oferece design, versatilidade, espaço e desempenho de um SUV autêntico.

Com uma superior altura ao solo e uma posição de condução mais elevada, o novo modelo 100% elétrico está previsto, no lançamento em junho, com tração dianteira.

Graças aos motores eficientes e à gestão de energia, os números oficiais e homologados WLTP mostram que o modelo de tração dianteira alcança até 511 km com a bateria totalmente carregada, apresentando uma eficiência de 14,3 kWh/100 km.

Este nível de desempenho é possível graças à bateria de 71,4 kWh do bZ4X. Desenvolvida com o benefício de um quarto de século de experiência em tecnologia de veículos eletrificados da Toyota. A qualidade da bateria é suportada por um programa que garante uma capacidade da bateria de 70% após 10 anos ou 1.000.000 km percorridos, através da revalidação anual da garantia aquando da revisão na marca.

Para descobrir o novo Toyota no Luxemburgo ou na Grande Região visite as garagens CAR Avenue.