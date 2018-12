Sabem quanto vale a vida? Digam-me quanto valem, o que fazem, o que pretendem fazer e como a sociedade vos olha. Atribuam-vos um preço!

Dizem que o dinheiro tudo compra, mas qual é o vosso preço? Digam-me, por favor! Qual é o vosso preço?

Que fazem da vida? São pais? Ajudam pessoas? São licenciados? Doutorados? Burros? Inteligentes? Qual é o vosso preço?

Tudo se vende, tudo se compra, a vida é cada vez mais uma plataforma online de trocas de competências, dinheiro e pseudoprostituição. Volto a perguntar… Qual é o vosso preço?

Desculpe senhor doutor, excelentíssimo, ilustre… Permita-me que o trate de acordo com o seu estatuto… Qual é o seu preço senhor doutor? Senhor advogado? Homem do lixo? Quais são os vossos preços? Quanto vale a vossa vida? Certamente que a vida do homem do lixo vale menos que a do advogado e que a do advogado vale menos que a do médico e que a do médico vale menos do que um qualquer jogador de futebol conceituado. Digam-me por favor, quanto vale a vossa vida? Quanto vale a vossa vida para a sociedade? Presumo que pouco ou nada.

Desculpem a franqueza. Contudo, pergunto-vos… Quanto vale a vossa vida para os vossos filhos? Provavelmente é tudo! Para a vossa esposa ou marido? Uma importância considerável que quase tem o peso da própria vida! E para os colegas? Quanto valem as discussões, gargalhadas, as amizades e os dissabores? Quando vale a vossa vida?

Bem… Sei que o preço da vida de cada um é difícil de atribuir, agora se nós tivéssemos de nos descrever numa única palavra… Qual seria? Pai? Mãe? Doutor? Escritor? Eu?

Sinto que por vezes somos mais a nossa profissão ou as nossas obrigações do que nós mesmos e que isso resume a nossa vida a uma simples coisa. Desculpe Senhor Doutor. Desculpe pai daquela criança. Desculpe Senhor Jogador de Futebol.

No fim de contas, o que somos? Apenas a nossa profissão ou o que fazemos?

Quanto valemos?

Qual é o nosso preço