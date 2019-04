O português que vai mandar na Kraft Heinz

Esteve mais de 20 anos na multinacional de cervejas Anheuser-Busch InBev (ABInBev) que é dona das marcas BudWeiser, Stella Artois ou Corona. Já tinha trabalhado para empresas como a Philip Morris, a Coca Cola e a Johnson & Johnson.

A partir de 1 de julho, quando assumir o cargo de CEO da gigante Kraft Heinz, Miguel Patrício terá à sua frente a missão de dar a volta a esta multinacional nascida em 2015 da fusão orquestrada por Warren Buffett e pelo fundo brasileiro 3G Capital.

É um gigante do setor alimentar que aglomera a Kraft Foods, que tem, por exemplo, a marca dos queijos Philadelphia, e a Heinz, a do ketchup, cujas ações valem atualmente menos de metade do que valiam há quatro anos.

Miguel Patrício, um português de Lisboa, oriundo de uma família de Mação, tem dois irmãos. O português agora encarregado dos destinos da multinacional em que apostou o homem que não perde dinheiro, Warren Buffett, esteve em Portugal em 2017 para uma reunião familiar – “e até pediu que houvesse um rancho folclórico, e houve” – voltou ainda em 2018 mas por pouco tempo.

Por causa da sua figura, Miguel Patrício aparenta estar sempre de saída do pub da série americana ‘Cheers’ – sempre bem-disposto, nunca de gravata. Foi ele, responsável pelo marketing do conglomerado cervejeiro desde 2012, que contra todos associou a Bud Light a uma nova série americana, a ‘Guerra dos Tronos’, e ao slogan tolo “Dilly Dilly” e mostrou que em publicidade, às vezes, o melhor para ‘entrar no ouvido’ é não querer dizer mesmo nada.

A histórica Heinz, por exemplo, fundada nos Estados Unidos da América em 1869, com a comercialização de frasquinhos de rábano picado, e que tem outra portuguesa na sua história – Maria Tereza Thierstein Simões-Ferreira que casou em 1966 com o herdeiro do império – teve uma queda de 20 por cento em bolsa. “O importante é que vou trazer um background diferente à empresa”, disse Patrício, otimista, à revista Forbes. À CNBC frisou que o convite foi feito há meses, antes de se saber dos resultados desastrosos da multinacional. Patrício acredita que a sua experiência de 30 anos de trabalho em empresas associadas ao grande consumo fará a diferença “numa altura em que a indústria atravessa uma fase de profunda transformação – o que também representa novas oportunidades”.