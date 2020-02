O português que foi braço-direito de presidente americano

O BOM DIA noticiou a entrega dos prémios Leadership Awards 2020, atribuídos pela New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC). Trata-se de uma das distinções mais importantes no âmbito da diáspora. A cerimónia foi oportunidade para recordar a história de uma figura importante da comunidade luso-americana, o general Américo Augusto Sardo.

O brigadeiro-general foi galardoado postumamente com o prémio honorário, recebido pelo Centro Cultural Luso-Americano de Tarrytowns – Westchester County, comunidade à qual pertencia.

A presidente da NYPALC, Isabelle Coelho-Marques, traçou o retrato do premiado, ” não é demais frisar a importância dos homens e mulheres que se ofereceram para proteger o país. Tendo nascido em Portugal, Sardo serviu no Vietname e subiu na hierarquia até chegar a conselheiro militar do presidente Ford. Foi mesmo ele quem levou a bíblia para o juramento do 38º presidente dos Estados Unidos. É uma memória que os luso-americanos carregam com orgulho. Sardo morreu em 1985, com 55 anos, mas a NYPALC continuará a lembrar este membro da comunidade portuguesa de Tarrytown”, relembrou a associativista.

