O poeta nunca divaga

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Quando a poesia murmura, eu digo canta,

Quando a poesia passeia nos campos de feno

Eu grito sons fogosos e maduros de amores

E lhe dou meu regaço fresco e moreno.

Quando a poesia murmura, sou fogo que consome

E me deleito com os cantares das fontes

E procuro, as urzes e giestas dos montes

E atiro uma pedra relâmpago e certeira

Que entre num coração cheio de fome.

Quando a poesia murmura, ponho meus louros velhos

E procuro sustentar o tempo e o sabor de um beijo

Molhado, cicatriz doce de uns lábios vermelhos.

Quando a poesia murmura, eu clamo minha beleza

Com sangue e granito, poema que assumo por dentro

Num corpo de brilho, perfil e com certa nobreza

Que se traduz alento, ritmo e algum sofrimento.

Quando a poesia murmura, eu não sou poeta que divaga

Agarro-a e saboreio sua candura e pureza que nunca se apaga!

José Valgode