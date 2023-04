O poder de fazer algo com as próprias mãos

Uma das melhores experiências que se pode ter é ver o resultado de algo que foi feito com as nossas próprias mãos. Desde uma simples tarefa à um produto artístico, é reconfortante ver o resultado de algo que fizemos.

Com os preços de materiais e mão de obra cada vez mais elevados, é necessário fazer escolhas. Se tivermos de comprar apenas os materiais necessários para fazer algo em casa e nós mesmos o fizermos, pode haver uma grande poupança.

O conceito de ‘faça você mesmo’ é cada vez mais importante

Este cenário é uma realidade na decoração Do It Yourself – o conceito de ‘faça você mesmo’. Muitas vezes é apenas uma questão de ter os materiais certos e criatividade.

Vamos imaginar que tem uma pequena fuga de água no polibã. Será que vale a pena chamar um técnico para vedar uma área com mão de obra que custa dinheiro? Existe uma boa probabilidade de tal não ser necessário. É uma questão de avaliar.

Nós podemos usar materiais para vedar que, além de serem fáceis de aplicar, não possuem odor e oferecem ótimos resultados. Reparar objetos é uma ótima forma de ter um momento consigo mesmo e de poupar dinheiro também.

A desconfiança nas nossas capacidades para realizar uma determinada tarefa pode levar a que chamemos um profissional especializado, por exemplo para trocar o óleo do carro. Mas como isso pode levar a um gasto financeiro, muitas vezes a solução pode estar nas nossas mãos.

E quem o diz para corrigir pequena fuga de água ou trocar o óleo, também o diz para quando é necessário construir algo. Nao é necessario comprar uma mesa e cadeiras para o jardim, quando podemos reusar e reciclar materiais e construir algo nós mesmos.

Para mobiliário de jardim, a utilização de materiais reciclados, como paletes, é uma ótima opção. Pois mobiliário que ficam ao ar-livre podem degradar mais facilmente, e com paletes podemos ter um resultado muito mais satisfatório.

Transmitir a máxima de ‘faça você mesmo’ aos filhos

O mesmo é válido para quando os nossos filhos querem construir um baloiço ou aquela casa na árvore. Este é daqueles momentos em que podemos fazer actividades “faça-o você mesmo” em conjunto.

É uma oportunidade para lhes mostrarmos que conseguimos fazer algo com as próprias mãos, e ainda aproveitar para passar um tempo juntos a fazer algo criativo. Basta comprar alguns materiais ou arranjar alguns reciclados, e a criatividade é o limite.

Existe um ditado português que não poderia ser mais certeiro quando falamos deste tema: ‘a necessidade aguça o engenho’. E em tempos onde os recursos económicos são cada vez mais escassos, esta é uma oportunidade para deixar um legado físico e moral.

O termo ‘Do It Yourself’ é muito associado a bricolage. Mas também nas artes, como nas áreas culturais da música ou jogos, é algo cada vez mais comum. Quando há escassez de recursos financeiros, o importante é não ficar de braços cruzados.