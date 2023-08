O poder das palavras-chave num currículo

O nosso mundo é cada vez mais digital e, com isso, há mais exigência na busca por um novo emprego. Um currículo já não é apenas analisado por um recrutador, mas também passa no crivo de software especializado.

Esses sistemas de rastreamento analisam os currículos antes de estes chegarem às mãos humanas, na procura de palavras-chave. Estas farão não só com que o seu currículo seja lido, mas também com que possa ser tido em conta no processo de seleção. O objetivo passa por percebermos o papel importante das palavras-chave no seu currículo, e como podem fazer a diferença no processo de seleção.

Entenda o processo de seleção

O primeiro passo é perceber a ideia por detrás dos ATS – Applicant Tracking Systems (‘sistemas de rastreamento e seleção de candidatos’, em português). Estes são usados pelas empresas para agilizar o processo de escolha dos candidatos.

Esse sistema consiste em fazer uma revisão prévia aos currículos para encontrar palavras-chave que correspondam aos critérios anunciados na vaga. Por isso, é necessário analisar com bastante cuidado a descrição da vaga, já que lá estão palavras e frases usadas para descrever as qualificações, qualidades e responsabilidades a cumprir para o cargo.

Seguir este critério é um dos passos principais para impressionar. Para o ajudar a elaborar um currículo profissional impactante e com as palavras-chave específicas de cada área, há plataformas online com guias especializados e exemplos de currículos gratuitos. Assim, é possível criar um currículo que se adeque às suas necessidades e ao perfil da empresa.

Se dominar o vocabulário da sua área, é positivo que coloque no currículo palavras técnicas e específicas do setor em questão. Por exemplo, termos relacionados com certificações, determinado software ou ferramentas dedicadas.

(Foto: Unsplash)

Deve também incorporar no currículo as suas competências interpessoais. Entre as clássicas encontramos o trabalho em equipa, a liderança ou a inteligência emocional.

Seja preciso e resuma-se ao essencial

No campo das habilidades, no topo do currículo, deverá ser possível encontrar as palavras-chave de uma forma não só organizada como legível. Essas também devem encontrar-se de forma orgânica na zona da experiência profissional. Pode colocá-las nas descrições de cargos anteriores, e dar exemplos de como começou a colocar essas competências em prática.

Na zona do seu resumo profissional também é importante colocar palavras-chave importantes para a vaga em questão. Certo é que, embora as palavras-chave sejam importantes, devem ser usadas com conta, peso e medida. É importante que consiga evitar o excesso.

O essencial é que a sua narrativa seja coerente, que mostre ao recrutador aquilo em que é bom. Não pode ser apenas uma lista de palavras soltas feita para impressionar o sistema de seleção.

Deve ter a preocupação de usar sinónimos e variações. Existem palavras-chave que podem ser pesquisadas de várias formas, e assim aumenta as possibilidades de ser um dos escolhidos.

O foco deve encontrar-se na qualidade da informação profissional que quer transmitir ao recrutador. E poderá ser importante falar com outros profissionais, para ter acesso a palavras-chave relevantes que possam fazer sentido para a vaga.

É um processo contínuo

Como qualquer outro processo, entender e saber otimizar o uso de palavras-chave num currículo leva tempo. Se seguir algumas destas dicas com dedicação, vai ficar mais perto de ultrapassar a primeira fase de triagem.

Esta seleção inicial feita pelos sistemas de seleção é importante para que o seu perfil se destaque. E embora as palavras-chave possam parecer mundanas à primeira vista, elas são o primeiro passo para ter sucesso nas futuras oportunidades de carreira.