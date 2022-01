O Pequeno David salta e pula

“Salta e Pula'” é o single de apresentação do terceiro livro/CD do Pequeno David e os Sem Soninho e representa a energia que o grupo tem para partilhar com todos nós e que podemos conhecer na íntegra, muito em breve.

Até lá, conheçam “Salta e Pula” do Pequeno David e os Sem Soninho, uma banda que contagia toda a família e que cria momentos de alegria entre pais e filhos, cruzando todos os imaginários.

Uma aventura musical pop juvenil atual mas com um público bem definido, que lendo e absorvendo as letras das canções, as histórias e aventuras, estimulam os sentidos, despertando para um contexto musical mais rico, com temas que transformam sonhos em realidade. Eles tocam, cantam, sorriem e nós seremos contagiados a fazer o mesmo.

Entrem neste mundo e não se esqueçam: “Salta e Pula”.