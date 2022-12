O Pátio da Galé tem vinhos e só falta você

No Pátio da Galé, entre os dias 9 e 11 de dezembro, pode-se provar mais de 200 vinhos, ter contacto com propostas diversificadas de enoturismo, participar em workshops, masterclasses e fazer uma pausa para petiscar.

A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa e as Comissões Vitivinícolas Regionais de Lisboa e da Península de Setúbal retomam o evento “Vinhos no Pátio”.

No dia 11 de dezembro, o evento ocorre das 14h00 às 19h00. A masterclasse “Setúbal: o Castelão que é Periquita”, às 15h00 apresentará exemplares que comprovam a plasticidade de uma das grandes castas portuguesas e que, em Setúbal, é protagonista maior.

“Caça ao Tesouro: as pérolas de Lisboa” está marcado para as 17h30 e vai despertar as consciências dos participantes para a originalidade de vinhos, como os Malvasia de Colares, os Carcavelos, os Medieval de Ourém e a Aguardente da Lourinhã.

A entrada custa cinco euros e inclui o copo de provas. A inscrição nas masterclasses e workshops é gratuita, mas está sujeita ao número de lugares disponíveis.