O par Versus apresenta um novo álbum

O renovado projeto da dupla Versus, que tem o romantismo com uma das suas características, é novamente uma aposta a ter em conta neste Verão.

Fazem parte do EP – “Mais um pouco”, duas novas canções, “Chega-te mais um pouco” e “Isto passa” às quais se juntam no alinhamento musical, duas novas versões de temas já conhecidos do grande público, “Ai ai amor” e “Foi o ciúme”.

Nas vozes de Teófilo e de Patrycia este é um projeto que vai querer conhecer. Após uma pausa neste projeto, a dupla regressou aos estúdios de gravação e aos palcos. Uma formação renovada, com a integração Patrycia que assim se junta a Teófilo, num projeto que se assume como romântico, mas que abrange uma variedade de estilos musicais reveladores da entrega e dedicação dos seus intérpretes.

Com uma carreira musical independente, Teófilo e Patrycia têm em comum, desde tenra idade, um percurso musical que passou também pelo teatro. Participaram, individualmente, em diversos projetos musicais e inúmeros festivais e eventos onde obtiveram diversos prémios de interpretação. Em 2022, é dado o passo seguinte, ao unirem as suas vozes como intérpretes do projeto, Versus.