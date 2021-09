O país mais rico da Europa não é o que tem mais carros novos

O Luxemburgo é o país da União Europeia com mais carros por habitante: em 2019, existiam 681 automóveis de passageiros por mil habitantes no país, segundo o Eurostat.

Mas o serviço de estatística europeu revela uma novidade: o grão-ducado, conhecido há décadas por ser o país com mais carros por habitante, e um impressionante parque automóvel do ponto de vista qualitativo, não é o primeiro no que diz respeito à idade dos veículos em circulação.

O Eurostat revela que a Irlanda, onde 28,8% dos carros tinham menos de dois anos (dados de 2019), é o país com a frota automóvel mais recente. O Luxemburgo é segundo, seguido de perto pela Bélgica.