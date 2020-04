O padre da minha paróquia – epifania –,

preso em flagrante, esta manhã,

no interior da sacristia,

no momento em que se preparava

para a celebração da missa dominical

Na sua posse, oitenta quilos de ópio do povo,

do mais puro, o suficiente para milhares de doses

A grande operação vinha sendo montada desde

os tempos de noviciado do narcotraficante

No local, além da apreensão de um missal,

duas bíblias, uma dúzia de terços,

um garrafão de água benta e centenas de hóstias,

foram ainda detidos, nas adjacências, dez alegados cúmplices,

entre eles dois acólitos, um sacristão,

quatro freiras e três catequistas

Uma acção sem precedentes, divina, abençoada,

declararam, exultantes, entre aleluias

e hossanas incontidos, as autoridades judiciais

dm