O oeste de Toronto está cada vez mais português

O empresário luso-canadiano Joe da Silva quer dar um pouco de Portugal ao oeste de Toronto e, com esse objetivo, apostou na abertura de um restaurante, que inclui padaria e pastelaria, durante a pandemia.

“Achámos uma excelente ideia dar um pouco de Portugal no sul de Etobicoke e assim surgiu a ideia”, disse à agência Lusa Joe da Silva, de 52 anos.

O empresário de construção civil inaugurou no dia 10 de junho, Dia de Portugal, a ‘Portuguese Bake Shop’ e a ‘Portuguese Chicken House’, localizados no número 3816 da Bloor Street West, atendendo cerca de cinco mil clientes nesse mesmo dia, tanto na secção de padaria e pastelaria, como na churrascaria de ‘take away’.

O pastel de nata é uma das doçarias mais requisitadas pelos clientes e só no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foram comercializados mais de 700 daqueles doces, contou o empresário.

“Estamos completamente satisfeitos com o enorme retorno da comunidade, tanto da padaria como da churrascaria”, referiu.

Natural da Ilha Terceira, Joe da Silva chegou ao Canadá em 1990, tendo a inspiração pelo ramo da restauração sido proveniente de raízes familiares porque os seus pais eram proprietários de uma padaria nos Açores.

“Nós decidimos investir neste negócio porque na área onde vivemos não havia nenhuma padaria ou churrascaria portuguesas”, justificou.

O estabelecimento comercial dá emprego a 15 funcionários numa “altura difícil devido à pandemia” e o empresário reconhece “o risco e a incerteza”, mas acredita no futuro.

“Reconhecemos que é um risco enorme, mas temos de acreditar no futuro, foi o que fizemos, ultrapassar a pandemia e acreditarmos que isto um dia ainda vai ficar melhor”, sublinhou.

Muitos dos clientes são de origem portuguesa, mas o empresário disse que o seu objetivo não é apenas para servir a comunidade portuguesa, “mas todas as comunidades que residem na área”.

Incorporada de Toronto em 1998, Etobicoke é a área mais a oeste da cidade, próxima da fronteira com Mississauga.

Segundo dados do recenseamento de 2016, Etobicoke tinha mais de 365 mil habitantes.

De acordo com dados do Governo canadiano, residem no país mais de 480 mil portugueses e lusodescendentes.

