O obrigado de Lucas & Matheus

Porque é nos momentos mais difíceis que conhecemos a nossa real força, é também nestes momentos que somos confrontados com momentos de nostalgia e gratidão pelo que o passado nos trouxe e o que nos permitiu ter nos dias de hoje.

“Obrigado” é o primeiro single da nova dupla, Lucas & Matheus Júnior, o projeto de continuidade do duo romântico que marca a música romântica em português e que este ano sofreu um duro revés com o desaparecimento do um dos seus elementos. Da família, o pilar e toda a sustentação de uma carreira baseada em inúmeros sucessos, nasceu Lucas & Matheus Júnior, de dois irmãos segue-se a formação de tio e sobrinho. O filho de Matheus que com toda a sua jovialidade e capacidade de superação, dando seguimento à sua vontade, vem trazer um novo fôlego à dupla romântica brasileira.

“Obrigado” é o single de estreia de Lucas & Matheus Júnior e tal como o nome indica é muito mais que uma homenagem, é um agradecimento por toda uma história que, apesar de familiar e muito pessoal, é partilhada com todos numa memória para sempre celebrada.

“Obrigado” de Lucas & Matheus Júnior é a continuidade de um projeto de sucesso que com os olhos no passado e de mãos dadas no presente constrói um caminho de futuro.