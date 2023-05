O novo Opel Corsa está a chegar. Veja as primeiras imagens

O novo Opel Corsa está a caminho e vai chegar já este ano. Ainda mais ousado, emotivo e intuitivo na sua utilização, e com propulsores elétricos e híbridos totalmente novos, o novo modelo vai levar a tradicionalmente forte oferta da Opel no segmento dos automóveis citadinos a um novo nível.

O novo Corsa revela-se extremamente atraente com o seu novo design, incluindo a característica “face” da marca, a Opel Vizor, na frente, e o lettering Opel colocado, com afirmação, ao centro do portão traseira. As tecnologias de ponta tornam a condução mais descontraída. Como opção, o novo Corsa oferece um cockpit totalmente digital baseado nas plataformas Snapdragon Cockpit da Qualcomm Technologies1 com um novo e intuitivo sistema de infotainment e um touchscreen a cores com até 10 polegadas. A matriz de iluminação Intelli-Lux LED®, sem encandeamento, introduzida pelo Corsa no segmento dos automóveis citadinos em 2019, apresenta-se igualmente melhorada e com mais precisão, contando agora com 14 elementos LED. A mais recente interpretação do modelo bestsellerentre os automóveis citadinos também ostenta alta tecnologia sob o capot. O Corsa Electric dispõe agora, também, de mais potência e de uma bateria melhorada que permite até 402 quilómetros de autonomia, de acordo com o método WLTP. As outras motorizações disponíveis são também novidade. O Corsa é o primeiro modelo Opel a estar disponível como híbrido com um sistema de 48 Volts. O novo Corsa oferece aos clientes uma ampla escolha de motores, desde os 100% elétricos a bateria aos híbridos e aos motores de combustão altamente eficientes, uma oferta inigualável neste segmento.

“O Opel Corsa é um ‘bestseller’ há mais de 40 anos. Nos últimos dois anos, foi também o modelo citadino mais vendido na Alemanha e, em 2021, o automóvel mais vendido no Reino Unido. Para nós, este sucesso é uma confirmação do nosso trabalho e constitui uma motivação adicional para fazermos ainda melhor no futuro. O novo Corsa é ainda mais moderno, emocional e melhor. Com o seu design deslumbrante, tecnologias de ponta de segmentos superiores e novas tecnologias elétricas e híbridas sem emissões locais, queremos inspirar os clientes e mostrar-lhes o que podem esperar de um automóvel citadino hoje em dia”, afirmou o CEO da Opel, Florian Huettl.

Ousado, genuíno, pleno de emoções: o design do novo Corsa com Opel Vizor

Proporções perfeitas e níveis de precisão ao mais ínfimo pormenor, tudo isto num visual ousado e puro: eis o novo Opel Corsa. Os designers tornaram o bestseller dos automóveis citadinos ainda mais moderno e com mais estilo. A característica mais marcante é o inconfundível Opel Vizor, a “face” genuína da marca que adorna todos os novos modelos Opel. A “viseira” preta cobre a frente do Corsa e integra, com perfeição, a grelha do veículo, os faróis LED e o Opel Blitz central, num único elemento. Dependendo do nível de equipamento, o logótipo da marca na frente e na traseira é apresentado nas apelativas cores preto ou prata acetinado mate. As “entradas de ar” estéticas na zona inferior do para-choques dianteiro são maiores e mais proeminentes do que anteriormente, conferindo ao Corsa uma pose em estrada ainda mais firme.

Visto de perfil, o novo Corsa é igualmente atraente, com as suas linhas caraterísticas. O “inovador” pilar C parece fazer o tejadilho, que se apresenta em preto (dependendo do nível de equipamento), flutuar acima do veículo. A traseira também apresenta uma imagem clara: designação Corsa surge agora – como foi visto pela primeira vez há alguns meses na edição limitada “Opel Corsa 40” – ao centro do portão da bagageira. Por sua vez, a cor Cinzento Grafik, disponível pela primeira vez no Corsa, ajuda o novo modelo a brilhar com um novo esplendor.

Intuitivo e focado no essencial: o novo design do cockpit

Graças às numerosas novidades introduzidas, o Corsa cria também uma atmosfera moderna de bem-estar a bordo. Os novos padrões dos bancos, bem como o novo design do comando da caixa de velocidades e do volante contribuem para este novo ambiente. No entanto, o destaque – tanto a nível visual como técnico – é o cockpit 100% digital com o novo sistema de infotainment, disponível em opção. A plataforma integrada Snapdragon Cockpit da Qualcomm Technologies1 apresenta capacidades melhoradas de grafismo, multimédia, visão por computador e inteligência artificial (IA), de forma a proporcionar um sistema de cockpitmais integrado, contextualmente consciente e constantemente adaptável, capaz de evoluir para ir ao encontro das preferências dos seus passageiros.

Tal como no desenvolvimento da mais recente geração do Astra, foi aplicado o princípio “Detox to the max”: o sistema de navegação oferece serviços conectados, reconhecimento de voz natural “Hey Opel” e atualizações over-the-air. Além disso, os mostradores do touchscreen a cores de 10 polegadas do sistema de navegação e multimédia e do painel de informação do condutor são agora ainda mais nítidos para que todas as informações importantes possam ser visualizadas numa fração de segundo. Além disso, o novo modelo tem outro truque na manga. Pela primeira vez, os smartphones compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto podem ser ligados aos sistemas multimédia do veículo, e podem também ser recarregados, em ambos os casos por processos wireless.

Ainda mais precisão: matriz de iluminação Intelli-Lux LED® com 14 elementos LED

Disponível desde 2019, a iluminação de matriz Intelli-Lux LED®, adaptativa e sem encandeamento, comprova, em particular, que o Corsa torna as inovações no segmento dos modelos citadinos disponíveis para todos. Os engenheiros estão continuamente a trabalhar em novos desenvolvimentos e o novo Corsa beneficia deste forte empenho. Um total de 14 elementos LED, em vez de oito, controláveis individualmente, asseguram uma experiência de condução com uma iluminação digna de um estádio, agora com a capacidade de “separar” os outros utentes da estrada de uma forma mais precisa que nunca.

Existem também inúmeros outros sistemas de assistência de última geração que tornam a condução e as manobras mais simples e tranquilas. A oferta vai da nova câmara de visão traseira panorâmica de alta resolução ao cruise control adaptativo e limitador de velocidade, sem esquecer o alerta de colisão frontal com travagem automática de emergência e deteção de peões.

Mais potente, mais eficiente: Corsa Electric com bateria melhorada e novo motor

A Opel vai tornar-se numa marca totalmente elétrica, na Europa, até 2028, contando atualmente já com 12 modelos eletrificados, sendo o Corsa o pioneiro na democratização de propulsões elétricas a bateria no portfólio da Opel. Nesse sentido, não é surpreendente o facto de Corsa-e ter conquistado o “Volante de Ouro” em 2020[3]. A condução totalmente elétrica no Corsa traduz-se por uma condução sem emissões locais e sem compromissos, tanto nas tarefas diárias como na utilização por puro prazer. O novo Corsa Electric eleva estas vantagens a um novo patamar, com mais opções disponíveis, mais potência, uma bateria melhorada e maior autonomia.

O Corsa Electric estará disponível com duas opções de propulsão elétrica: o bestseller entre os automóveis citadinos será proposto com 100 kW/136 cv e uma autonomia de até 357 quilómetros2, bem como com 115 kW/156 cv e até 402 quilómetros de autonomia, de acordo com a norma WLTP2. Assim, o Corsa Electric não é apenas altamente eficiente graças à sua propulsão elétrica a bateria e aos 260 Nm de binário, já que assegura também um puro prazer de condução, seja qual for a circunstância. Quando o Corsa Electric necessita de carregamento, a operação revela-se extremamente rápida. Utilizando um carregador rápido, a bateria atinge até 80 por cento da sua capacidade total em apenas 30 minutos (20-80 por cento)[4].

As novas versões eletrificadas oferecem também um prazer de condução responsável: Pela primeira vez, a Opel oferecerá aos clientes a opção de aceder a híbridos com um sistema de 48 Volts. Os motores de 74 kW/100 cv e 100 kW/136 cv estão equipados com uma nova transmissão automática de dupla embraiagem. No futuro, estas soluções complementarão a vasta gama de variantes de propulsão económica, desde motores de combustão altamente eficientes até ao Corsa Electric 100% elétrico, prosseguindo, assim, a estratégia de eletrificação da marca.