O novo DS 7 do presidente Macron

Desde a declaração da V República em França, modelos DS e SM, seguidos de unidades DS 5 e DS 7 CROSSBACK, foram utilizados por sete presidentes. Na sua tomada de posse em 2017, Emmanuel Macron desceu os Champs Élysées a bordo do DS 7 CROSSBACK PRÉSIDENTIEL.

Nesta nova versão, o DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE conta com um propulsor híbrido E-TENSE com 300 cavalos de potência, tracção integral e pintura Ink Blue.

Para cumprir o caderno de encargos da Presidência da República, o DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE viu-se alongado em 20 centímetros para trás do pilar B, tornando-se num local de trabalho, como um verdadeiro escritório móvel. O espaço disponível ao nível das pernas atinge os 545 milímetros.

O banco corrido traseiro foi substituído por dois bancos individuais. Os revestimentos em cabedal Basalt Black adoptam a assinatura ‘bracellet’ típica da DS Automobiles. Os dois bancos são separados por um apoio de braços e o tejadilho é revestido num material exclusivo em Alcantara®. O espaço traseiro é completado por carregadores sem fios e tomadas USB, bem como um porta-documentos central, aberto.

O DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE destaca-se pelas luzes de emergência azuis e vermelhas na frente, os seus porta-bandeiras destacáveis, as suas insígnias “RF” no capô, nas portas dianteiras e a bagageira, bem como as suas jantes especiais de 20 polegadas, integrando ainda uma antena do tipo “barbatana de tubarão”, destinada ao sistema especial de telecomunicações da Presidência. O comprimento deste DS 7 exclusivo totaliza 4,79 metros, com uma distância entre eixos aumentada em 20 centímetros, agora de 2,94 metros. Não se registam alterações ao nível da largura do modelo, de 1,91 metros, nem na altura, de 1,62 metros.

O DS 7 CROSSBACK ÉLYSÉE fez a sua primeira aparição pública no decorrer das cerimónias de Comemoração do Armistício, assinado a 11 de Novembro de 1918, marcando a sua entrada na frota oficial da Presidência da República de França.