O novo carro de Félix da Costa para o dia-a-dia

Neste momento a caminho da cidade de Roma, para discutir o duplo e-Prix que se corre este fim de semana (será o terceiro encontro do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E 2022), António Félix da Costa recebeu, esta semana, a chave do seu novo DS 4 E-TENSE, o automóvel premium que irá utilizar no quotidiano e nas suas deslocações por estrada.

Nos espaços entre as jornadas dedicadas à competição 100% elétrica, Félix da Costa contará, a partir de agora, com as valências de um DS 4 E-TENSE Trocadero, modelo que, entre outras novidades, assinala uma evolução do Design DS, facto que lhe valeu, a distinção de ‘Automóvel Mais Belo de 2022’, na 37ª. edição do Festival Automobile International, entre outros galardões entretanto conquistados.

Dotado de um requinte inigualável, de uma engenharia de vanguarda e de tecnologias avançadas, muitas das quais inéditas no importante segmento C-Premium, esta proposta traduz-se num automóvel carismático, eficiente e aerodinâmico, numa silhueta de proporções únicas no seu segmento, com um nível de ajudas à condução inéditas, decorrentes do seu patamar tecnológico topo de gama.

As chaves do DS 4 E-TENSE Trocadero foram formalmente entregues a António Félix da Costa por David Correia, Brand Manager da DS Automobiles Portugal, numa cerimónia realizada, há dois dias, na DS Store de Lisboa.