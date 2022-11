O nosso homem na NBA brilhou este fim de semana

O português Neemias Queta fez no sábado uma exibição gigante na G League da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao somar 38 pontos e 18 ressaltos no triunfo dos Sacramento Kings face aos Santa Cruz Warriors (110-103).

No reduto da equipa secundária dos campeões da NBA, o poste internacional luso acertou 12 de 14 lançamentos de campo, falhando o único triplo tentado, e oito de nove lances livres, seis dos quais a valerem dois pontos.

O 88 dos Kings, que esteve em campo 39 minutos, adicionou ainda quatro desarmes de lançamento, três assistências e dois roubos de bola.

Neemias foi ainda autor do afundanço que, a 1.26 minutos do fim, virou o jogo a favor do conjunto de Sacramento (104-103) e, também, do lançamento, que, com 24,2 segundos para jogar, sentenciou o embate (108-103), depois de uma desvantagem de 18 pontos (95-77) já em pleno quarto período.