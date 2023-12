O nome “Aliança Democrática” é uma escolha feliz. Recupera o nome da união histórica de vários partidos em 1979.

O nome é importante.

Ainda hoje ninguém me tira da ideia que o PAN conseguiu entrar no Parlamento em 2015, pois muito boa gente na hora de colocar a cruz confundiu PAF com PAN.

Não subestimem o poder do erro naqueles segundos nas cabines de voto.

Cristiano Santos