O Natal está a chegar!

As ruas enchem-se de luzes que cintilam, criando uma atmosfera mágica e acolhedora. As tradições natalinas, desde a decoração até às canções festivas, evocam uma sensação única de nostalgia e união. Abrem-se portas para um mundo mágico, de fantasia e sonhos. As casas enchem-se de risadas e histórias contadas ao redor da mesa, envolvidas num aroma doce de açúcar e canela que desperta um sentimento de calor e celebração.

O Natal simboliza paz, união, amor, partilha, família… Mas a verdade é que, por diferentes motivos, o Natal nem sempre evoca sentimentos de felicidade para todos. Pode ser um período desafiador, trazendo à tona diversas emoções como a tristeza, solidão ou lembranças difíceis.

Para quem vive longe da família, noutro país, esta pode ser uma época ainda mais desafiante. Por isso, estas palavras hoje são para ti, que pelos diversos motivos não vais conseguir passar o Natal junto dos teus.

Antes de mais é importante reconheceres e aceitares emoções menos agradáveis que possam surgir neste período: tristeza, angustia, culpa, solidão… acolhe estas emoções. É natural sentires-te assim, por isso, sê gentil e compreensivo contigo mesmo.

Apesar disto, há algumas estratégias que podes aplicar, caso façam sentido para ti, que poderão ajudar-te a tornar esta época um pouco mais agradável e menos dolorosa. Deixo de seguida algumas dessas sugestões:

– Escrever num caderno todas as emoções que estão aí presentes, refletindo sobre elas, aceitando-as de igual forma e estando consciente de que não existem emoções boas ou más, e que aquilo que nos é desconfortável intensifica-se se não lhes damos espaço e voz;

– Manter algumas tradições pode ajudá-lo a sentir-se mais próximo das suas origens (confecionar as comidas típicas, p. ex.);

– Manter o contacto com familiares e amigos, através de videochamada;

– Partilhar momentos com a comunidade imigrante (organizarem um convívio, uma caminhada, realizar o amigo secreto, p. ex.)

– Conhecer novas tradições e costumes do país e/ou criar novos rituais de natal (visitar os mercados de natal, ir a um concerto de natal, p. ex.), irá também ajudá-lo a aumentar o sentimento de pertença;

– Escrever postais e/ou enviar presentes para a sua família e amigos;

– Reforçar o autocuidado nesta fase (reserve um tempo para relaxar, evite excessos alimentares, durma o suficiente e aproveite momentos tranquilos para recarregar energias);

– Procurar tornar o natal de alguém melhor (mesmo estando a passar por uma fase difícil, lembre-se de que não será o único; olhe à sua volta e tente perceber se alguém precisa de ajuda e o que pode fazer por essa pessoa. Pequenos gestos de apoio, gentileza e estar presente podem iluminar o seu Natal.

– Pode mesmo optar por não festejar esta época, se isso lhe fizer sentido.

Acima de tudo saiba que não está sozinho e que se sente um grande sofrimento pode pedir ajuda.

Maria João Azevedo

Psicóloga

