O Natal chega ao mercado de Oeiras

O evento ‘Natal no Mercado’ acontece no primeiro andar do Mercado Municipal de Oeiras no próximo fim de semana, nos dias de 10 e 11 de dezembro entre as 10h00 e as 20h00. A entrada no mercado e participação nos workshops são gratuitas.

Neste mercado irá encontrar livros, artesanato, artigos de decoração, cabazes de Natal com produtos regionais e uma seleção de doces, compotas, vinhos e licores, enchidos, queijos, mel, azeite e muito mais. A grande maioria dos produtos regionais, assim como os cabazes de Natal, estão também disponíveis para venda na plataforma de comércio eletrónico SmartFarmer, entidade promotora do mercado.Não faltarão produtos genuínos, locais e de qualidade aos quais se associam histórias, experiências, saberes e sabores!

A representar o comércio local, marcam presença nesta iniciativa vários comerciantes locais como, por exemplo, a gelataria Don Pavili com chocolate quente e deliciosos panetone produzidos artesanalmente; a mercearia gourmet ‘Era uma Vez um Talho’ com produtos regionais; a livraria GATafunho com histórias para todas as idades; as lojas Casa de Campo (artesanato e decoração) e as Lãs da Júlia para quem procura um presente à medida.

A solidariedade também marca presença nesta quadra natalícia. Desde logo, poderá apoiar o “Programa de Cabazes Solidários de Produtos Hortofrutícolas”, gerido pela Oikos, e que a equipe do Smartfarmer faz chegar gratuitamente, todas as semanas, a famílias carenciadas. Os donativos podem ser efetuados online, em https://www.oikosdonate.pt/produto/seguranca-alimentar-e-economia-local/, e no mercado. Participam ainda várias IPSS do concelho de Oeiras com vendas solidárias, cujo produto reverte para financiar a sua ação solidária nas comunidades oeirenses.

Para aconchegar os clientes e visitantes, o Mercado de Natal proporcionará a oportunidade de conhecer e provar uma seleção ‘Vinhos e Petiscos’, doces tradicionais de Natal e até bolo do caco, feito na hora, na área de restauração criada para este evento no 1º andar do mercado.

A visita ao mercado não ficará completa sem visitar a exposição de coleção de presépios, tirar uma foto da árvore de Natal e deixar uma carta ao Pai Natal no marco do correio no corredor principal.

Como qualquer evento que se quer animado, não vão faltar as clássicas músicas de Natal. Poderá provar deliciosas iguarias e levar para casa os seus presentes de Natal, participar em workshops, tertúlias e degustações. Além de comer e beber bem, não faltam atividades numa programação pensada para miúdos e graúdos.