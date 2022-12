O músico esloveno que escolheu Portugal

Jonatan Haller acaba de lançar o tema “Estar”, que, diz o autor, “fala de união, da vontade de se poder estar com quem mais amamos sem perder o tempo preciso com as distrações da vida.”

Esta necessidade presente na vida de Jonatan Haller deve-se ao facto de: “desde muito cedo vivi uma vida quase nómada e nunca consegui estar realmente com toda a minha família ao mesmo tempo. Após regressar à terra onde nasci (arredores de Gondomar, Porto) quis dedicar-lhes uma música e assim nasceu “Estar”, diz-nos o cantor e compositor.

Mas quem é Jonatan Haller? Jonatan Haller é um cidadão do mundo com origens na Eslovénia e em Portugal, tem passado os últimos anos a tocar nas ruas de Lisboa e a fazer tournées pela Europa.. Há uns anos, participou no programa de TV La Banda e foi um dos finalistas fazendo parte do projeto BMRNG.

Antes de viver em Portugal, Jonatan Haller, viveu na Eslovénia, Peru e Brasil. A música sempre fez parte da sua vida, mãe intérprete profissional de música clássica e pai entusiasta musical. Começou por imitar o Michael Jackson, em casa tocava piano, na escola tinha aulas de violoncelo, depois começou a produzir música eletrónica até que percebeu que gostava de cantar “dei alguns berros e gostei do som da minha voz, comecei a praticar guitarra e a escrever canções, daí apercebi-me que era algo para a vida toda” diz o artista.

Jonatan Haller escreve e compõe, ao vivo, acompanha a sua voz com uma guitarra e uma “loop station” onde grava percussão e beatbox.

Este ano foi um dos artistas de rua a participar no mega Festival Buskers World Cup na Coreia do Sul, assim como, no EMA Eurovision Slovenia

As receitas de streaming e download de “Estar” revertem na sua totalidade para o Banco Alimentar.