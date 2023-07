O mundo precisa do PAT, o cinzeiro portátil

Nesta era em que as preocupações com o ambiente são cada vez mais prementes, é tempo de agir e encontrar soluções eficazes para proteger a nossa Terra. Como todos sabemos, os danos causados pelo fumo do tabaco vão muito além das questões de saúde pessoal. Os filtros de cigarro, os temíveis ‘bitucas’, são frequentemente encontrados espalhados nas ruas, praias e florestas, sendo um flagelo para a natureza. É por isso que defendo que todas as farmácias do mundo deveriam fornecer cinzeiros portáteis e descartáveis, que motivem os fumadores a evitar atirar as pontas de cigarro para o chão.

A problemática dos cigarros mal descartados assume uma gravidade crescente quando pensamos nas consequências devastadoras que pode acarretar durante inundações. As tempestades podem arrastar toneladas de pontas de cigarro para os rios e oceanos, envenenando a água e afetando a vida marinha. Para além disso, em regiões mais secas e propensas a incêndios florestais, o simples ato de atirar uma ponta de cigarro acesa pode desencadear chamas que consomem vastas áreas naturais.

Mas o impacto não termina por aqui. Pássaros e outros seres vivos, ao confundirem os filtros com alimento, ingerem substâncias tóxicas, prejudicando gravemente a biodiversidade. É uma ameaça silenciosa, mas real, que devemos combater.

A solução é simples, e por isso proponho a criação do PAT: o Pequeno e Discretamente Poderoso Ashtray To Go, ou seja, o Cinzeiro Portátil e Descartável para Levar. Este inovador cinzeiro de bolso será fornecido pelas farmácias, tornando-se facilmente acessível aos fumadores conscientes e ecologicamente responsáveis. O objetivo é claro: oferecer aos fumadores uma alternativa prática e consciente, para que possam descartar as pontas de cigarro de forma segura e ecologicamente correta.

A questão que se coloca é como promover o PAT e torná-lo popular e facilmente disponível nas farmácias, supermercados e lojas. A resposta está na parceria com uma marca líder em substituição de nicotina, como é o caso da conhecida “NicotFree”. Esta marca, já reconhecida pelo seu compromisso com a saúde e bem-estar dos fumadores que desejam abandonar o vício, pode adotar uma estratégia de marketing exemplar.

A “NicotFree” pode incluir o PAT como brinde nos seus produtos de substituição de nicotina, incentivando os fumadores a adotarem este pequeno aliado ecológico. Além disso, podem lançar uma campanha de consciencialização em conjunto com organizações ambientais, mostrando o impacto negativo do descarte inadequado de cigarros e destacando o papel essencial do PAT para mitigar esse problema.

Tornar o PAT disponível nas farmácias e supermercados é crucial. A “NicotFree” pode estabelecer acordos com estas entidades, incentivando-as a disponibilizar o cinzeiro portátil no momento da compra dos produtos da marca, aumentando assim a sua visibilidade e acessibilidade.

Para promover ainda mais a utilização do PAT, a “NicotFree” pode criar uma aplicação móvel interativa, onde os fumadores que o utilizem poderão partilhar os seus feitos ecológicos, como a quantidade de pontas de cigarro corretamente descartadas. Isso criaria uma comunidade consciente e responsável, incentivando outros fumadores a aderirem a esta nobre causa.

O objetivo final é claro: salvar o nosso planeta, protegendo-o de catástrofes naturais, prevenindo incêndios florestais, preservando a vida selvagem e melhorando a qualidade de vida das aves e outros seres vivos que habitam o nosso ecossistema. O PAT pode fazer a diferença e dar aos fumadores a oportunidade de serem parte ativa da solução.

Por fim, encerro com a seguinte mensagem: “Amor é amor e é também ser livre do tabagismo.”

O mundo precisa de ações conscientes e responsáveis. O PAT é um pequeno gesto que pode ter um grande impacto. É tempo de mudar, é tempo de agir! Que a consciência ecológica se espalhe como o vento, tornando o nosso planeta um lugar melhor para todos nós. Unidos nesta causa, alcançaremos um futuro mais saudável e sustentável.

Daniel Alexandre