O mundo inesgotável da saudade

Também eu concordo com o que dizia Teixeira de Pascoais: “A aldeia do passado já não existe; mas vive em mim. Tenho-a intacta, cá dentro, onde se fixam todas as formas transitórias, reproduzidas numa substância espiritual e sempiterna.

As lembranças não morrem; adormecem e acordam ao menor ruído, como hão-de acordar os mortos no juízo final.”

Grandes poetas, filósofos, escritores, músicos escreveram sobre este tema da saudade. Por estranho que pareça, a saudade não é só para quem reside no estrangeiro, não é só para os tristes, para os infelizes, como dizia o Garrett: Saudade! Gosto amargo de infelizes! Pode também ser uma energia volcânica para uma criação renovada e salutar, já que da palavra saudade se avizinham outras palavras, tais como, salvação, saúde, salutar, saudar, saudável, que não andam longe da raiz etimológica da palavra saudade.

Tudo isto apenas para dizer, a propósito da saudade no sentido de Teixeira de Pascoais, que este sentimento me inspira para, em certos momentos, me sentir também poeta. E, já agora, aqui vão dois sonetos que nos remetem a este mundo da saudade.

CARTA DO MEU PAI

Recebi carta. Meu pai me lembrou:

Sino está a tocar às trindades!

Coisas bem do passado e que saudades!

Choveu, nevou, o rio transbordou!

Mingo morreu, o rebanho passou.

Aldeia calorosa, não cidades,

Por haver mais afinidades!

Assim a natureza a dotou!

As cartas do meu pai são alegria!

Leio, releio (mas que prazer!), todas!

Como, seu amor, estivesse a ver!

Admirarei sempre sua mestria

Escrita dele não segue as modas!

Por mais que viva, não vou esquecer!

PARA A MINHA AVÓ

Na memória, os doces da minha avó

O forno do Rossio que os cozia

O cheiro que água na boca crescia

Grande mulher, maior gratidão, só

Locais da minha vida de criança

Bilha na mão, com ela ao chafariz

Avó, rosto de verdadeira atriz

Neto com avó, assim não se cansa

Mantilha preta para ir à missa

Verão, inverno, mesma cor vestida

Lenço preto cabelos escondia

Lembrar-te assim é a maior justiça

Tua bela imagem guardo toda a vida

Lembrarei o teu nome sempre: Maria

Joaquim Tenreira Martins