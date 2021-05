O mundo celebra a Língua Portuguesa

Neste dia 5 de maio, os nove países que têm o português como língua oficial mais as comunidades que falam o idioma no exterior, as chamadas diásporas, comemoram o segundo Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Desde 2020, a data passou a ser global após uma resolução da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, aprovada um ano antes.

No início desta semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, anunciou o programa das celebrações em pelo menos 44 países com cerca de 150 atividades em todo o globo.

A data é comemorada ainda pela sociedade civil, pelos setores público e privado e pelos próprios falantes do português. Uma língua que está presente nas Américas, na Europa, na Ásia e na África com cerca de 285 milhões de falantes.

Este ano, uma série de conferências, concertos, concursos literários e de poesia e eventos acadêmicos está preparada de forma presencial e virtual por causa da pandemia.

Numa das atividades, em Moçambique, as pessoas descreverão a situação da pandemia. Já em Angola, os estudantes participarão de um concurso de poemas.

Nas Nações Unidas, o Dia Mundial da Língua Portuguesa é dirigido pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, cuja presidência rotativa é ocupada por Cabo Verde.

Participam ainda alunos da Escola da ONU que estudam português como língua estrangeira num projeto piloto de ensino com docentes do Brasil e de Portugal.

A subsecretária-geral do Departamento de Comunicação Global, Melissa Fleming, falará no evento sobre a importância e o futuro do português.

Em todo o mundo, várias sucursais do Instituto Camões presidirão as celebrações entre estudantes, professores e comunidades na diáspora, como informou o novo presidente do Instituto Camões, com sede em Lisboa, o embaixador João Ribeiro de Almeida.

Como todos os anos, a ONU News transmitirá os eventos ao vivo, em sua página, e participará da cobertura com reportagens especiais.

O português é falado em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O idioma é língua oficial na Guiné-Equatorial e em Macau, na China.