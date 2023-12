O ‘multimillésime’ para as festas

Elaborado a partir de uma seleção minuciosa de vinhos base de várias colheitas, com distintos períodos de estágio em barrica, o Borges Real Senhor Multimillésime Espumante Brut Nature envelhece por mais de dois anos nas caves sombrias da Borges.

Neste contexto, onde a região e o ano não definem sua identidade, a qualidade é a verdadeira protagonista. Este espumante Brut Nature é uma homenagem aos vinhos premium selecionados de forma criteriosa para uma composição sem igual e repleta de carácter.

Ao apresentar o Borges Real Senhor Multimillésime Espumante Brut Nature, “estamos não só a consolidar a marca Real Senhor como o ápice dos nossos espumantes, mas também a introduzir um espumante inovador, e de qualidade ímpar, indo buscar os nossos melhores vinhos base com diferentes tempos de estágio em barrica para vinificação do mesmo. Este novo capítulo reflete toda a nossa determinação em proporcionar aos amantes do vinho espumante uma experiência singular que transcende o tempo. Mais do que simplesmente um espumante, é uma celebração que abraça o passado, o presente e o futuro, uma homenagem à tradição vinícola que moldou a Borges e à ousadia de abraçar o novo. Cada garrafa não é apenas um brinde: é um convite para se tornar parte de uma história secular, de carácter e muita paixão. “, declara Ana Montenegro, diretora de Marketing do Grupo JMV.

Numa dança de bolhas delicadas e brilhantes, o Borges Real Senhor Multimillésime Espumante Brut Nature, produzido através do Método Clássico, destaca-se pela sua tonalidade dourada, estrutura elegante na taça, proporcionando uma experiência sensorial única.

Na boca, somos envolvidos por aromas complexos e intensos, resultante dos vinhos base estagiados em barricas e dos mais de 24 meses de estágio em cave. As notas de frutas cítricas e maduras misturam-se de forma delicada com nuances florais, enquanto subtis toques tostados e de brioche adicionam camadas de sofisticação. Cada golo revela uma explosão de elegância no paladar, com uma textura intensa e crocante que desliza suavemente, deixando um final aveludado e duradouro.