Hoje a Ana veio a conduzir o carro dela para casa, e pôs-se a pensar em algo pertinente que partilhou comigo, e partilho convosco apesar de Vossas Excelências serem um bocadinho esquisitos, mas excelentes pessoas.

Se o preço dos vegetais não aumenta no produtor segunda a CNA, se não aumenta no transporte, se não aumenta nos locais de venda, como é que o preço do nabo, do grelo, da laranja, entre outras coisas vegetais, aumenta 60% ao consumidor?

Sem duvida que é uma questão pertinente e dou graças a Deus de não ser vegetariano. Segundo a Ana, tal facto só pode ser justificado por algo superior, talvez obra de Deus ou do Diabo.

Na hipótese de milagre, penso que era algo tão dramático e inútil como alguém transformar pães em rosas. Se para uns tal incidente dos pães foi milagre, de certeza que para os famintos foi praga divina. Recebiam rosas em vez de pão e depois faziam chá e agradeciam?

Na minha opinião foi praga.

Pedro Guimarães