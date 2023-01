“O meu trabalho na Europa está feito”

Cristiano Ronaldo foi esta terça-feira anunciado como reforço do Al-Nassr e mostrou-se ansioso por um novo capítulo na sua carreira, alegando que o seu trabalho na Europa “está feito”.

Perante uma sala de imprensa repleta de jornalistas, o capitão da seleção portuguesa mostrou-se orgulhoso do seu percurso futebolístico, sobretudo por representado alguns dos melhores clubes do velho continente, e aproveitou as luzes da ribalta para deixar críticas a todos os que “não percebem nada de futebol” e que não entendem que o desporto tem mudado muito, sobretudo na última década.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo estava livre para assinar por qualquer clube desde dezembro, mês em que chegou a acordo com o Manchester United para uma rescisão contratual que envolveu muita polémica.