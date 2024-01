O meu pai é mais popular do que eu

A coisa é simples: no dia 27 de Dezembro, publiquei a informação que o meu pai comemoraria o seu 87º aniversário no dia seguinte. Daí resultaram 230 reacções e 86 comentários.

No dia 5 Janeiro publiquei que eu tinha comemorado o meu aniversário há dois dias; Daí resultaram 46 reacções e 43 comentários.

Ou seja, eu, a jogar em casa, apanhei uma tareia doida do meu pai, no domínio da popularidade. A agravante é que Vossas Excelências, estão mais dispostos a congratular antecipadamente um pessoa que nem sequer tem Facebook, do que a mim, pobre desgraçado. Com sorte, tenho poucos mais amigos que o Matias, o tipo que nem sequer recebeu um presente do amigo secreto, porque não tem amigos

Depois tive outro raciocínio: talvez as pessoas estejam mais dispostas a felicitar uma pessoa que ainda não fez anos, do que aquele que já fez há dois dias. E a razão só pode ser, a que Vossas Excelências felicitam as pessoas que irão fazer anos de forma mais efusiva, na perspectiva de serem convidados para a festa e alambarem-se com leitão com leitão à Bairrada, camarões, vinho tinto, e doces com fartura. Pelo contrario, um fulano que anuncia que fez anos, é um tipo que não vos convidou e apenas tem para oferecer restos de comida, garrafas de vinho a meio, e coca-cola sem gás.

Da próxima vez vou fazer uma alteração na informação, e desculpem estarem a servir de cobaias, mas vou anunciar que o meu pai fez anos há dois e dias que a seguir comunico que vou fazer anos dentro de dois dias. Pimba.

Pedro Guimarães