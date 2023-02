O melhor pão biológico do mundo é feito na Covilhã

Decorreu no passado mês de janeiro, nos dias 22, 23 e 24, na cidade de Rimini na Itália, o Campeonato do Mundo de Panificação “Bread in the City” que distinguiu a Padaria Dias com o prémio de Melhor Pão Biológico e Nutricional.

A equipa escolhida para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Panificação “Bread in the City”, em Rimini, era composta por José Carlos Santos, proprietário da Padaria Dias, situada em Tortosendo, concelho da Covilhã, assim como Américo Couto e Rui Lopes.

A equipa nacional, promovida pelo Club Richemont Portugal, competiu com mais oito seleções, nomeadamente, Itália, Holanda, Espanha, México, Peru, China, Israel e Croácia, numa prova que durou oito horas e integrou as modalidades de padaria, pastelaria doce e salgada, pizzas e sanduiches.

Segundo os criadores do produto premiado, este é um pão que reúne os sabores da Serra da Estrela, daí que tenha herdado o nome Rosa Negra, um dos locais mais emblemáticos da montanha.

O equilíbrio foi conseguido depois de meio ano de experiências, após Rui Lopes, que veio de Ponte de Lima, e Américo Couto de Espinho se terem juntado na Covilhã a José Carlos para trabalhar e treinar a receita vencedora.

O Campeonato do Mundo de Panificação, realizado pelo Richemont Club Itália, ocorre de dois em dois anos e está inserido na Feira Internacional de Padaria, Pastelaria e Gelado SIGEP.