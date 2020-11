O melhor jogador de FIFA20 do Luxemburgo é português

Fábio David Martins é português, vive no grão-ducado e no passado mês de setembro sagrou-se campeão luxemburguês num torneio de FIFA20, na Playstation.

O “gamer”, que adota o “nickname” de “xFabinhoo“, venceu o torneio POST eSport League FIFA2020 disputado no Kinépolis, em Kirchberg, e sente que está a um pequeno passo de se tornar profissional.

Segundo o Contacto, Fábio Martins começou a competir com alguns dos melhores jogadores de FIFA do país em 2019, mas a sua paixão pelo jogo da EA Sports remonta a 2012, altura em que já se destacava nas partidas que fazia com os amigos.

Este ano, “xFabinhoo” teve a oportunidade de entrar e vencer um importante torneio onde participaram mais de 500 jogadores.

Na meia final da competição, o português deixou para trás o atual campeão belga e, na final, um dos melhores atletas de E-Sports da vizinha França.

Depois desta vitória, o jovem emigrante, nascido em 1999, vê-se mais perto de conquistar o sonho de jogar a nível profissional.

