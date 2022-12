O melhor jogador da história para Guardiola

O treinador espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, sublinhou recentemente que mesmo que Lionel Messi não tivesse ganho o Mundial2022 de futebol, continuaria a ser o melhor da história do futebol.

Guardiola aproveitou a conferência de imprensa que antecede o jogo entre o Manchester City e Liverpool, da Taça da Liga, para fazer vários elogios ao internacional argentino.

“Ninguém pode duvidar que ele é o melhor de todos os tempos. Para mim, ele é o melhor”, afirmou.

O treinador espanhol, que trabalhou de perto com Messi durante a sua passagem pelo comando técnico do FC Barcelona, não escondeu a satisfação para com o facto de o jogador ter ajudado a seleção argentina a conquistar o Campeonato do Mundo.

“Mesmo que não tivesse ganho o Mundial, a minha opinião sobre ele não mudaria, mas este é o capítulo que faltava numa carreira incrível” acrescentou.

O treinador deixou outros elogios, em especial a Julián Alvarez, jogador do Manchester City.

“Estamos muito felizes pelo Julián Alvarez, ele jogou muito e a sua contribuição para a equipa foi espetacular e agora há mais um campeão mundial na nossa equipa”, concluiu.