O melhor engenheiro mecânico em CAD é de Castelo de Paiva

João Teixeira tem 20 anos e é de Castelo de Paiva. Foi o melhor no ofício de “Mechanical Engineering CAD”, num concurso disputado na Áustria.

João Teixeira, de 20 anos, formando do CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica de Ermesinde, participou no EuroSkills 2021, Campeonato Europeu das Profissões, que decorreu na Áustria, e “ganhou tudo o que podia ganhar”.

Foi Medalha de Ouro na profissão “Mechanical Engineering CAD” e, além disso, foi distinguido como “Best of the Nation”, por ter tido o melhor resultado entre os concorrentes da comitiva portuguesa. Ficou surpreso, mas já está de olhos postos no Mundial, que acontece em Xangai, em 2022.

#portugalpositivo