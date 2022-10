O melhor do Brasil na torre Eiffel

No final de Setembro, na Torre Eiffel, em Paris, teve lugar a tradicional gala de prémios do melhor do Brasil na Europa.

Há três anos que a High Profile Magazine, do empresário Rafael dos Santos, realiza uma das maiores cerimónias de entrega de galardões a brasileiros que saíram do Brasil e conseguiram triunfar nesses países, nas mais variadas categorias, desde as artes, ao empreendedorismo.

Este ano, o evento teve lugar na torre Eiffel, tendo sido apresentadora Luíza Brunet, empresária e ativista internacional. Nesta edição, 16 países da Europa foram contemplados com o talento e a garra dos brasileiros espalhados pelo mundo, entre eles, Lúcia Aeberhardt, da Suiça, que vai participar no Portugal+ que o BOM DIA organiza em Genebra dia 29 de outubro.

Natural de São Paulo, Lúcia Amélia Aeberhardt é uma escritora suíço-brasileira, terapeuta certificada ASCA, palestrante, ativista cultural e social, embaixadora da paz e fundadora da ONG Madalena’s Suiça-Brasil, e da União das Associações Brasileiras na Suíça.

Nos últimos 22 anos, tem-se destacado com o projeto Madalena‘s, que na Suíça tem como objetivo apoiar diretamente as mulheres vítimas de todas as formas de preconceitos, violência doméstica, feminicídio, homofobia, racismo, assédio, exploração sexual e tráfico de pessoas.

Lúcia Aeberhardt utiliza a literatura e diversas expressões das artes como armas em seu combate contra muitas injustiças vividas no mundo. Tendo também sido uma das fundadoras da ALALS (Académie des lettres et Arts Luso-Suisse), este ano foi premiada com o Prémio Canário de Ouro, pela High Profile Magazine, no Salão Gustave Eiffel Lounge, no segundo andar da Torre Eiffel em Paris, juntando assim a inúmeros outros prêmios nacionais e internacionais que recebeu, por suas obras literárias e seus trabalhos sociais. O seu currículo inclui 9 livros publicados em português/francês/alemão/inglês. Com tudo isso a homenagem “Estrela da Comunidade” com o Prémio Canário de Ouro faz jus aos seus feitos .

A cerimónia contou também com 22 premiados e uma plateia de mais de 150 convidados e teve a participação da Rainha do Congo, a Sua Majestade Rainha Diambi Kabatusuila que entregou o “Prémio Internacional Queen Diambi de Inclusão de Raça “, para aqueles que trabalham na inserção de afrodescendentes nas suas empresas, vindo direto de Nova Iorque, após participar na 77 UNGA na ONU.

No seu discurso, Rafael dos Santos referiu que “é com muito orgulho que estamos mostrando a força, a dedicação e o trabalho de brasileiros no exterior”. Luiza Brunet comentou sentir-se “extremamente orgulhosa de poder participar de uma premiação tão importante para a comunidade brasileira estando lisonjeada em ter um prêmio no seu nome. O prémio ajuda a dar mais voz ainda a mulheres brasileiras e imigrantes, não somente no Brasil mas no mundo inteiro”.

No momento de receber o seu prémio em palco, Lúcia Aeberhardt fez vibrar a plateia referindo que: “o princípio para o êxito é a gratidão”. E finalizou com as seguintes palavras: “Dedico este prémio às mulheres, crianças, homens e todos LGBTQI+ que foram e ainda são vítimas de todas as formas de violência, discriminações e injustiças”.

(Artigo e fotos: Leonardo Flores)