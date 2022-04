“O Melhor de Portugal” estará em Bruxelas em junho

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) organiza em Bruxelas, nos dias 17 e 18 de junho de 2022, a 8ª edição do O Melhor de Portugal, cujo objetivo principal é promover o setor agroalimentar português junto de exportadores da Benelux, principalmente no mercado belga.

“Bruxelas é a porta para a Europa, possibilitando uma circulação mais fácil dos nossos produtos. No entanto são tempos difíceis os que atravessamos, devido ao impacto da pandemia dos últimos dois anos, e à invasão Russa à Ucrânia,” explica Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da CAP, acrescentando que “iremos angariar alimentos para a Ucrânia durante o certame de maneira a contribuir na ajuda para esta grave crise humanitária que a guerra tem criado”.

Tendo em conta a conjuntura apresentada, as empresas portuguesas, que tenham interesse em divulgar os seus produtos, têm aqui uma oportunidade única de os promoverem além-fronteiras e ganharem asas no caminho do sucesso internacional. Luís Mira, secretário geral da CAP explica que “os objetivos passam pela promoção do melhor que se produz em Portugal, principalmente com produtos estrela, como os vinhos, azeites, frutas e hortícolas, méis, queijos, e enchidos entre outros produtos inovadores da cadeia agroalimentar”.

Depois de dois anos de pausa forçada pela pandemia, a expetativa para 2022 é grande. “Esperamos agora ultrapassar o número de visitantes de 2019 e receber cerca de 40 mil pessoas. A entrada é gratuita o que ajuda a mobilizar visitantes”, explica Mira.

A 8ª edição do “O Melhor de Portugal”, contará com a presença altos representantes do sector agro-alimentar europeu, do governo português e das instituições europeias. O Município de Santarém será o convidado de honra desta edição, promovendo assim as suas tradições, gastronomia, cultura, e artesanato da capital do Ribatejo.

Luís Mira acrescenta que “no certame vão estar cerca de 50 empresas portuguesas representadas, das quais, cerca de 60%, após o evento, ficam a exportar para o mercado belga e também muitas vezes para Holanda, Luxemburgo e França.” O que é extremamente significativo.

Além do teor comercial e de divulgação de que se reveste, outro propósito da iniciativa que terá́ lugar no emblemático Parque do Cinquentenário em Bruxelas, é o de levar à comunidade portuguesa nesta cidade, o melhor da gastronomia, artesanato e música portugueses.

O BOM DIA estará presente na 8ª edição do festival e assegura a cobertura diária do evento.

#portugalpositivo