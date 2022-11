O melhor da tecnologia na Diogo Cunha, Clínica de Implantologia e Estética Oral

A Diogo Cunha, Clínica de Implantologia e Estética Oral, coloca ao seu dispor a mais elevada tecnologia na área da medicina dentária, onde apenas o saber tem lugar, obedecendo a todos os preceitos éticos e legais desta profissão, havendo ainda um lugar de destaque para a criatividade, porque cada vez mais um sorriso é em grande parte uma manifestação artística.

A Diogo Cunha oferece em permanência o que de mais moderno e inovador existe em saúde oral e por isso, este espaço se torna cada vez mais, um marco, uma referência , na cidade de Guimarães, na região e no país.

Localizada na Avenida D. João IV, uma das principais artérias da cidade de Guimarães, a Diogo Cunha, Clínica de Implantologia e Estética Oral, é um espaço moderno, sofisticado, acolhedor e simultaneamente descontraído onde quem nos visita sente todo o conforto e desejo de voltar.

A Clínica Diogo Cunha possui vários consultórios dentários equipados com o que de melhor e mais moderno existe no mercado a nível de Saúde Oral e utiliza os melhores materiais do mercado como condição primordial. Emprega as técnicas mais modernas levadas a cabo pelos profissionais mais acreditados.

Com recurso à mais moderna tecnologia, construímos virtualmente o sorriso final, projectando-o na sua boca, de forma simples e eficaz, permitindo-lhe discutir com a nossa equipa a proposta de tratamento efectuada, alternando-a sempre e quando entender, caminhando de encontro aos seus desejos.

Conheça a clínica, apresentada pelo próprio doutor Diogo Cunha: