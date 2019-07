O melhor da gastronomia portuguesa está no Pabe

O Restaurante Pabe, ponto de referência histórico nacional, arquitetónico, gastronómico e social, estará de portas abertas ao longo dos dias quentes que agora se aproximam com um menu de Verão onde se poderá saborear o melhor da cozinha portuguesa. Restaurante que reabriu, faz agora 1 ano, após uma profunda reformulação estética e com uma cozinha de fine dining inspirada no melhor da gastronomia portuguesa.

Nesta carta de Verão, que é muito mar, os comensais poderão contar com um protagonista de excelência: o Peixe. A cozinha do Restaurante Pabe destaca o Arroz de Lavagante, a Tagliatelle nero com ameijoa, camarão e vieiras e sugere que se deixe surpreender pelo Peixe do dia, onde a qualidade e frescura do produto está garantida.

Para além dos sabores a mar, pode contar com os tradicionais sabores provenientes da terra como é o caso do Carré de Borrego com maçã reineta e coração de Alface. Aqui a prova da Barriga de Leitão com laranja aromatizada – um prato confecionado durante 72 horas – é o desafio lançado pela cozinha Pabe.

Para a carta de Verão passaram aqueles que já são a referência da casa, como é o caso dos croquetes, do abade de priscos (continuamos todos os dias procurar um melhor, mas sem sucesso).

A acompanhar qualquer uma das escolhas da nova carta, poderá contar com mais de 500 referências vínicas nacionais e internacionais.

Como trabalho e lazer também se podem reunir à volta da mesma mesa, as sobremesas do Pabe levam-no a esquecer que ainda está em Lisboa. Navegue na Caravela Portuguesa, uma tenção que não deixa esquecer o sangue conquistador que corre nas veias de quem é natural desta cidade.