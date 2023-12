O melhor da cultura da Alemanha, Luxemburgo, Áustria e Suíça chega a Lisboa

Um Festival de Culturas de Expressão Alemã, que junta cinema, literatura, língua, música e atividades para toda a família, arranca em Lisboa, em janeiro de 2024, com a antestreia do filme de Ilker Çatak candidato a nomeação para os Óscares.

Kulturfest – Festival de Culturas de Expressão Alemã, com o foco na Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo, é o nome desta iniciativa do Goethe-Institut em Lisboa, que terá a sua primeira edição entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro, naquele instituto e no Cinema São Jorge, anunciou esta quinta-feira o organizador.

O festival começa com a antestreia nacional de “A Sala de Professores” (2023), do realizador alemão Ilker Çatak, um filme que está entre os candidatos a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, sobre uma professora em início de carreira que se vê confrontada com as estruturas do sistema escolar.

No último dia, o festival encerra com a antestreia nacional do mais recente filme de Margarethe von Trotta (realizadora de “Hannah Arendt”) sobre uma das mais famosas autoras austríacas: “Ingeborg Bachmann – Journey into the Desert” (2023).

Nos restantes dias do festival, a programação de cinema terá lugar no Goethe-Institut.

A literatura também vai estar em destaque, assinalando o centenário da morte de Franz Kafka com a primeira de quatro conversas literárias sobre o autor, em que participará a escritora Dulce Maria Cardoso.

Está prevista também a inauguração de uma exposição de banda desenhada de Nicolas Mahler, que percorre etapas da vida e obra de Kafka.

Segundo a organização, o Kulturfest pretende também dar a conhecer as diversas sonoridades da música contemporânea alemã, com concertos e festas, entre os quais a Berlin Clubbing Night, em colaboração com a Associação Cultural Filho Único, que junta artistas portugueses e alemães de música eletrónica.

O concerto de Burnt Friedman e João Pais Filipe, e a festa de música ‘swing’ Babylon-Berlin, organizada em colaboração com a escola de dança Swing n’ Smile, que convida a dançar, são outras iniciativas musicais previstas.

No que respeita à programação infantil, haverá iniciativas especificas para escolas, oficinas para toda a família e sessões de cinema e teatro, de entre as quais se destaca “Irmãs Grimm”, um novo olhar sobre as mulheres nos contos de fadas dos irmãos Grimm.

A gastronomia também estará presente neste encontro, que possibilitará aos participantes degustar especialidades típicas alemãs, no café e no jardim.

O Kulturfest convida ainda os visitantes a partirem numa viagem virtual à descoberta da Alemanha, em que podem andar de canoa ou subir montanhas sem sair do lugar. Quem quiser, poderá ainda aventurar-se a dar os primeiros passos na língua alemã.

Para além desta programação no Goethe-Institut, haverá igualmente uma programação complementar noutros locais da cidade, com destaque para um ciclo dedicado a Franz Kafka na Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, de 6 a 10 de fevereiro.

Depois de apresentar a sua programação em Lisboa, o festival segue para outras cidades portuguesas, no continente e nas ilhas, com um programa diverso, estando já confirmadas passagens por Porto (8 a 10 de fevereiro, na Casa das Artes), Lagos (14 e 15 de fevereiro na Biblioteca de Lagos) e Funchal (22 e 25 de fevereiro, no CCIF – Centro Cultural de Investigação do Funchal).

O Kulturfest é organizado pelo Goethe-Institut em Lisboa, em parceria com a Associação Il Sorpasso e com o apoio da Associação de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, da Central Alemã para o Turismo em Portugal e das embaixadas da Alemanha, da Áustria, do Luxemburgo e da Suíça.