O melhor cinema português chega ao Luxemburgo

A partir de agora o melhor cinema português marcará presença regular nas salas luxemburguesas. Uma iniciativa do BOM DIA, intitulada Cineclube Português do Luxemburgo e lançada em colaboração com o grupo Kinepolis, vai apresentar, pelo menos uma vez por mês, nos cinemas Utopia e Kinepolis (Kirchberg e Belval), longas e curtas metragens e documentários portugueses.

Esta iniciativa pretende oferecer ao público lusófono do Luxemburgo a oportunidade de ver no grande ecrã as mais recentes produções cinematográficas portuguesas, mas também dar a conhecer aos luxemburgueses e a todas as comunidades que vivem no país o melhor cinema que se faz em Portugal. Este projeto complementa assim o já existente Festival de Cinema Português que se realiza no Luxemburgo anualmente no mês de novembro e do qual o BOM DIA é parceiro há quase uma década.

As projeções regulares de cinema português iniciam-se com a projeção do filme de Gonçalo Almeida, “Faz-me Companhia” (veja trailer abaixo), com as atrizes Cleia Almeida e Filipa Areosa nos principais papéis.

Trata-se de um filme fantástico que acaba de estrear nas salas portuguesas e que será apresentado, a partir de dia 12 de agosto, no cinema Utopia, no Luxemburgo-Limpertsberg.

O projeto Cineclube Português do Luxemburgo tem o apoio da Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal.

#portugalpositivo #cineclubeportuguesdoluxemburgo