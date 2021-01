O melhor álbum europeu do ano pode ser português

O álbum “Uma palavra começada por N”, do músico português Noiserv, está nomeado para o prémio de melhor álbum europeu do ano, atribuído pela Associação de Empresas de Música Independente (IMPALA).

Segundo a lista divulgada, o álbum de Noiserv está entre os 25 discos nomeados para a 11.ª edição deste prémio europeu, e foi proposto ao galardão pelos membros da Associação de Músicos, Artistas e Editoras Independentes (AMEI), integrada na IMPALA.

“Uma palavra começada por N” foi lançado em setembro passado e representa um regresso de David Santos às canções estruturadas por camadas complexas de melodias e sons manipulados.

“Quando fiz o álbum anterior [‘00:00:00:00’, de 2016] era uma tentativa de me desafiar, só ao piano. Desde essa altura percebi que um disco que viesse a seguir seria um regresso a uma coisa complexa. Neste perdi muito mais tempo com todos os sons em particular. Cada uma das camadas está muito mais trabalhada e tem mais pormenores. Foi muito mais difícil chegar a cada som”, explicou, na altura, à agência Lusa.

Ainda assim, Noiserv disse que “não queria fazer um disco igual aos outros”. “Há três, quatro músicas que falam da ideia da dificuldade de perceber o que as pessoas gostam e o valor que as coisas têm. A minha procura de fazer diferente punha-me com receio que não fosse suficiente”.

Com o novo álbum terminado praticamente em 2019, David Santos passou 2020 – incluindo o tempo de confinamento – a divulgar cada uma das canções, acompanhadas por vídeos, feitos em trabalho criativo com a produtora leiriense Casota Collective.

Apesar das medidas restritivas para conter a pandemia da covid-19 – e que limitou a atividade cultural -, Noiserv conseguiu ainda fazer uma pequena digressão pelo país, a mostrar as canções novas.

Esta semana, lançou “Ao vivo na cassete”, um álbum ao vivo que reúne canções gravadas em concertos que deu em 2020. O álbum saiu numa edição limitada em formato cassete, com 13 canções gravadas ao vivo nas 12 salas por onde Noiserv passou, no final do ano passado.

A associação IMPALA lançou o prémio para o melhor álbum independente europeu do ano em 2011, com o objetivo de celebrar “a amplitude e a diversidade do talento independente na Europa”.

Em edições anteriores, estiveram nomeados, entre outros, os álbuns portugueses “Miramar”, do duo Miramar, “Chapels”, de Old Jerusalem, “Antwerpen”, de Surma, “Drifter”, dos First Breath After Coma, “Building Waves”, dos Glockenwise, “Heart & Spine”, de Frankie Chavez, e “Peixe:Avião”, dos Peixe:Avião.

#portugalpositivo